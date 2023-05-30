Шалимов рассказал, что нужно «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Российский специалист Игорь Шалимов рассказал, что нужно сделать московскому «Спартаку», чтобы составить конкуренции питерскому «Зениту».

Шалимов отметил, что столичный клуб уперся в возможности манеры своей игры, ведь им сложно играть против середняков и аутсайдеров.

«Чтобы претендовать на конкуренцию с «Зенитом», надо научиться обыгрывать «Химки» и «Пари НН» — пока красно-белые плохо представляют, как взламывать «автобус», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» за тур до конца чемпионата занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на один балл.