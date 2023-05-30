Джикия рассказал, с кем из бывших игроков «Спартака» общается каждый день

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, с кем поддерживает общение из бывших игроков «красно-белых».

«Каждый день я на связи с Жано Ананидзе. Сегодня утром с Александром Самедовым общались», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, Жано выступал за основную команду «Спартака» с 2009 по 2020 год. За это время он провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. В апреле 2022 года грузин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Самедов защищал цвета «красно-белых» в периоды 2003-2005 и 2017-2019. На счету нападающего 113 игр в футболке «Спартака», 37 мячей и 40 ассистов. Самедов завершил карьеру в начале 2021 года.