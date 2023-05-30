Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия рассказал, с кем из бывших игроков «Спартака» общается каждый день

30 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, с кем поддерживает общение из бывших игроков «красно-белых».

«Каждый день я на связи с Жано Ананидзе. Сегодня утром с Александром Самедовым общались», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, Жано выступал за основную команду «Спартака» с 2009 по 2020 год. За это время он провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. В апреле 2022 года грузин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Самедов защищал цвета «красно-белых» в периоды 2003-2005 и 2017-2019. На счету нападающего 113 игр в футболке «Спартака», 37 мячей и 40 ассистов. Самедов завершил карьеру в начале 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Самедов Георгий Джикия Жано Ананидзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
18:17 · Россия. Премьер-лига
В «Генке» отреагировали на новость об интересе к Николсону
18:17 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист «Спартака» Гаврилов находится в реанимации
18:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал лучшего тренера сезона в РПЛ 1
18:06 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал фаворита в борьбе за серебро РПЛ
17:57 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Пиняев похож на Роналду»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Сборная России не должна играть с командами Медиалиги
17:44 · Чемпионаты
В Ростове-на-Дону произошла трагедия во время футбольных соревнований фото
17:38 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Промес — легенда «Спартака», после его ухода клуб ждут трудные времена
17:32 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, с кем из бывших игроков «Спартака» общается каждый день
17:22 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Сегодня позвоню Жиго, давно с ним не общались
17:10 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал лучшего игрока и тренера текущего сезона РПЛ 1
17:00 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, что в детстве воровал яблоки и груши
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» готов к отъезду бразильцев – Аршавин
16:41 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Пиняеве: «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Николсон заинтересовал европейский клуб
Все новости
Рекомендуем