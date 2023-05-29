Булыкин считает Писарского главным игроком-разочарованием РПЛ

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин поделился именем своего претендента на статус главного разочарования сезона в РПЛ. Это форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский, забивший за весеннюю часть Премьер-лиги ровно ноль голов. Притом, до зимнего переезда в Самару из Оренбурга Писарский являлся одним из лучших бомбардиров РПЛ, деля первую строчку топа голеадоров лиги с Квинси Промесом из «Спартака». У обоих форвардов было тогда в активе по 14 мячей.

«Главное разочарование – Владимир Писарский. Он очень громко о себе заявил, а потом перешёл в «Крылья Советов» и теперь рискует повторить судьбу Гамида Агаларова», - рассуждает эксперт для портала «Спорт день за днём».

Напомним, что три своих гола Писарский за самарцев всё же забил – но все в рамках Кубка России. Дважды он поразил ворота «Динамо», единожды - ворота ЦСКА.

Орещук: «Писарский? Боженька всё видит, нельзя кидать агентов»