Глушаков: «Я хочу возглавить «Спартак»

Бывший футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков высказался о желании возглавить «красно-белых» после завершения игровой карьеры.

«Конечно, я хочу возглавить «Спартак»! Почему нет-то? Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её. Посмотрим, будет видно», — приводит слова экс-капитана московской команды издание «РБ Спорт». Также Глушаков отметил, что по-прежнему испытывает любовь к поклонникам «Спартака», несмотря на все кричалки фанатов в адрес полузащитника.

Напомним, что Денис Глушаков выступал за столичный коллектив в период с 2013 по 2019 год, проведя в рамках всех состязаний 173 матча и забив 23 гола. В 2017 году полузащитник стал чемпионом России в футболке «Спартака».