Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о медальной гонке в РПЛ.

- Прошедший тур мог определить медалистов, но ни ЦСКА, ни «Спартак» не выиграли. Положение наверху обострилось, и в медальную гонку вернулся «Ростов». Чего не хватило московским клубам?

- Если коротко, то побед. Московские команды не смогли преодолеть насыщенную оборону соперника. Хотя оба матча развивались по разным сценариям. Также не хватило везения, а в каких-то моментах - мастерства. Всего понемножку. Надо было увеличивать количество голевых моментов, чтобы оно переросло в качество. Тут уже тренеры этих клубов должны думать, почему не получилось победить.

- Эксперты считают «армейцев» главными претендентами на серебро. Но ЦСКА в двух последних турах набрал всего одно очко.

- Это ни о чем не говорит. Теперь «армейцам», как и двум остальным претендентам на серебро, в последнем туре нужна победа. А «Ростову» при этом надо ждать, чтобы оступились конкуренты. И тогда даже южане вполне могут взять медали.

- Ростовчане смогут претендовать на серебро, только если «Спартак» проиграет «Крыльям Советов». Вам такой сценарий кажется реальным?

- «Спартаку» будет очень сложно в последнем матче сезона, потому что хозяевам нужна только победа. Самарцы подвисают, и они будут биться. А это значит, что команда будет открываться, она пойдет вперед. «Крылья Советов» играют в четыре защитника, и их центральные защитники не самые скоростные футболисты. Это даст шанс «Спартаку», потому что откроется простор. Поэтому я жду обоюдоострую игру. Но москвичам все равно будет сложно, потому что «Крылья Советов» будут заряжены на хорошую игру. Мы видели, как команды бились в предпоследнем туре. Даже те, кто уже ни на что не претендует.

- Какой игры ждете в матче ЦСКА – «Ростов», и как оцените шансы гостей на победу?

- Я жду искрометного футбола. Мне кажется, будет очень важно не нахватать желтые карточки. Главное, чтобы у судьи не было двойных стандартов по отношению к командам, и чтобы он не трактовал нарушения по-разному. И не ломал игру желтыми карточками, а тем более, красными. Мне кажется, что у ЦСКА в этой игре будет какая-то двойная ответственность.

- Допускаете, что «Ростов» займет второе место?

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- Меня это не очень удивит.

- Почему? Ведь для этого надо чтобы проиграли и Спартак», и ЦСКА?

- Потому что команда бодалась и упиралась. Был явный спад в игре. Навалилась какая-то психологическая усталость. А это влечет за собой и физическую усталость. Было видно, что команда играет натужно. Многие сейчас говорят про пенальти, которые часто назначали в пользу ростовчан. Но я считаю, нельзя говорить о том, что «Ростов» выигрывал только за счет одиннадцатиметровых. Их надо еще заработать. То есть довести мяч до чужой штрафной. Эта команда весь сезон тянула, поэтому заслужила взлет вверх. «Ростов» достоин и второго, и третьего места.

- Но ведь нельзя сказать, что ростовчане в чем-то превосходят конкурентов. Согласны?

- Так всегда бывает. Рядом стоящие команды могут меняться местами. Так что в этом чемпионате борьба идет острая. Можно вспомнить и отток легионеров, который тоже по-своему повлиял на расклады.

- Готовы сказать, что эти три команды, претендующие на медали, равные по классу?

- Почему нет? Они близки по классу. Понятно, что у «Спартака» есть качественные легионеры, как и у ЦСКА. А в «Ростове» их вообще нет. В этом плане у меня симпатии на стороне «Ростова». Хочется, чтобы доморощенные футболисты взлетели выше приглашенных. Чтобы они показали, что искать кадры надо среди них, что они тоже могут занять второе место.

Елена Григорьевская