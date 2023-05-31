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Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, почему хочет выучить русский язык

31 Мая 2023 • 09:51 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о своём желании в будущем выучить русский язык.

По словам парагвайского футболиста, сейчас он изучает английский язык, но в дальнейшем хочет выучить ещё и русский для более комфортного общения с одноклубниками. Также Дуарте озвучил некоторые русские слова, которые уже успел освоить.  

«Нужно же как-то отвечать на подколы со стороны партнёров по команде, ха-ха!

«Привет», «хорошо», «спокойно», «как дела». Знаю ещё некоторые, но не могу их произнести в интервью, ха-ха!» — цитирует Дуарте «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» минувшей зимой из «Серро Портеньо». В составе «красно-белых» 23-летний защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексис Дуарте
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