Защитник «Спартака» Дуарте рассказал, почему хочет выучить русский язык

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о своём желании в будущем выучить русский язык.

По словам парагвайского футболиста, сейчас он изучает английский язык, но в дальнейшем хочет выучить ещё и русский для более комфортного общения с одноклубниками. Также Дуарте озвучил некоторые русские слова, которые уже успел освоить.

«Нужно же как-то отвечать на подколы со стороны партнёров по команде, ха-ха!

«Привет», «хорошо», «спокойно», «как дела». Знаю ещё некоторые, но не могу их произнести в интервью, ха-ха!» — цитирует Дуарте «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» минувшей зимой из «Серро Портеньо». В составе «красно-белых» 23-летний защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.