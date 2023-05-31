Дуарте рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Парагвая

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте сравнил РПЛ с чемпионатом Парагвая.

По словам 23-летнего футболиста, в России команды играют в более силовой, но при этом медленный футбол. По мнению Дуарте, так происходит из-за особенностей климата в стране, который влияет на качество полей.

«В первую очередь поля: в Парагвае они быстрее в плане движения мяча. В России более силовой с большим количеством борьбы и стыков. До переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», — цитируют Дуарте «Известия».

Дуарте перешёл в «Спартак» минувшей зимой из парагвайского клуба «Серро Портеньо». За «красно-белых» защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.