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Пономарёв: «Главное, чтобы матч «Ростова» и ЦСКА не испортил судья» эксклюзив

31 Мая 2023 • 21:54 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящей медальной гонки в РПЛ.

«Интересная концовка чемпионата нас ждёт. Очень интересная. Если бы такая борьба была за первое место, вообще супер было бы. А тут за второе-третье-четвертое, но все равно интересно. Трудно пока сказать, кто где окажется. «Ростов» - это команда настроения. Могут выиграть, а могут и проиграть. Ребята неплохие, но Карпину тяжело с ними работать. Их нужно побеждать плотной игрой. ЦСКА очень нужна победа. Ничья - уже проблематично будет. ЦСКА нужна только победа, и это может давить на ребят. Это очень сильное давление. Будут стараться, конечно. Вот как получится, так и сыграют.

Главное, чтобы матч «Ростова» и ЦСКА не испортил судья. «Спартак» играет против «Крыльев», и есть сомнения, что «красно-белые» победят. Самарцам эта игра тоже очень нужна. Тем более они играют дома, а значит, выложатся на максимум. Главное, чтобы было движение, а не просто пасы поперек. «Спартак» тоже иногда играет только пасами поперек и проигрывает в этих матчах.

«Армейцы» могут задавить «Ростов», и тогда команда Карпина посыпется. Можно выиграть даже с крупным счётом. Но если ЦСКА проиграет, то «армейцы» могут вообще остаться без медалей. Если команда останется без медалей, то это будет полный провал. Тогда любой ценой нужно будет брать кубок, а там тоже просто не будет», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Владимир Пономарёв
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