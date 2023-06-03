Промес не забил пенальти, «Крылья Советов» ведут в матче со «Спартаком»

«Крылья Советов» пытается уйти из зоны стыковых матчей, принимая «Спартак» в 30-м туре Премьер-лиги. После нулей в первой 45-минутки самарцы вышли вперед, когда Бенжамин Гарре от левого угла штрафной продвинулся в центр мимо защитников и вколотил мяч в дальнюю девятку. В ответ спартаковцы получили право на 11-метровый после попадания в руку Гарре. Лучший бомбардир «красно-белых» Квинси Промес подошел к мячу и пробил в левую часть ворот, а Евгений Фродлов выручил.

Самарцы ведут 1:0 и пока находятся вне зоны стыковых матчей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.