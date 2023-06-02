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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Спартак» - не та команда, которая сможет легко взять «Крылья Советов» эксклюзив

02 Июня 2023 • 14:01 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.70 X 3.60 2 2.55
03.06 17:00

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от последнего тура Российской премьер-лиги. Червиченко дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Основной вопрос последнего тура - кто займёт второе место. Кто, на ваш взгляд, подходит к последней игре сезона в лучше форме - ЦСКА или «Спартак»?

- Я бы не так сформулировал позицию. Я бы смотрел на то, кто меньше обескровлен. Все говорят про ЦСКА и «Спартак», а что, «Ростов» лишился теоретических шансов занять второе место?

- Он сохраняет их.

- Ну вот. «Крылья Советов» точно будут цепляться до последнего, а «Спартак» - не та команда, которая сможет легко взять самарцев. Соответственно, если «Спартак» не выигрывает, всё решается в очной игре ЦСКА с «Ростовом». А там как Бог на душу пошлёт. Бывает так, что команда намного слабее соперника, обескровлена травмами и карточками, а на 87-й минуте забивает и всё. Тем не менее, я думаю, что шанс у «Ростова» занять второе место невелик. Отведу на это 5%, 50% я отдам ЦСКА, а остальное отдам «Спартаку».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Ростов Андрей Червиченко
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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