Агент Николсона: Шамар не собирается покидать «Спартак»

Ненад Портега, представитель форварда столичного «Спартака» Шамара Николсона, высказался о возможности покинуть московский клуб.

«Контракт Николсона с клубом действует ещё три года, и на этом всё. На данный момент он не собирается покидать «Спартак». И никто из клуба, тем более главный тренер, ничего подобного ему не говорил», — приводит слова агента ямайца издание Sport24. Ненад отметил, что Шамар полностью сосредоточен на предстоящем Золотом кубке КОНКАКАФ, который пройдёт в США и Канаде.

Напомним, что Шамар Николсон выступает за «Спартак» с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету форварда 27 матча в рамках всех турниров, в которых он забил четыре гола при двух ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего форварда в четыре с половиной миллиона евро.