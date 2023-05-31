Гаджиев рассказал, почему Писарский перестал забивать

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о форварде «Крыльев Советов» Владимире Писарском.

«Почему исчез с радаров Писарский? Такое бывает. Только очень большие мастера могут играть стабильно на протяжении длительного времени. В «Оренбурге» у нападающего были латиноамериканские «подносчики снарядов», каких не нашлось в Самаре», — приводит слова Гаджиева Bobsoccer.

Напомним, 27-летний Писарский пополнил состав «Крыльев Советов» минувшей зимой, перебравшись из «Оренбурга». За самарский клуб нападающий забил три мяча и записал на свой счет два ассиста в 16 матчах во всех турнирах.