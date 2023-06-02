Гладилин рассказал, от чего зависит результат матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, если в предстоящей встрече «Спартак» выложится так же, как и в победной игре 28-го тура с ЦСКА (2:1), команда сумеет добиться успеха. Однако, если «красно-белые» недооценят соперника, то самарцы, ведущие сейчас борьбу за выживание, сумеют отобрать у них очки.

«Для «Спартака» всё зависит от настроя. Если он выйдет играть на победу, то добьётся её, а если не будет самоотдачи, то может и сыграть вничью, и проиграть», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится завтра, 3 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.