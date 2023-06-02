Селихов и Дуарте не помогут «Спартаку» в матче с «Крыльями»

Два футболиста московского «Спартака» пропустят матч 30-го тура Российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», голкипер «красно-белых» Александр Селихов и парагвайский защитник команды Алексис Дуарте не смогут сыграть против самарского клуба. По сведениям источника, футболисты не полетели вместе с командой на выездную встречу.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится завтра, 3 июня. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.