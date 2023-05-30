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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Спартак» упустил свой шанс в борьбе за серебро

30 Мая 2023 • 15:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, кто окажется на втором месте по итогам сезона в РПЛ.

«ЦСКА не упустит своего, но и в Самаре тоже будет битва. «Крыльям Советов» нужно обыгрывать «Спартак», чтобы уйти из зоны стыков. А «Спартак» должен был побеждать «Пари НН». Но они упустили свой шанс, и ЦСКА займет второе место», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После 29 туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 55 очков. «Спартак» идет на третьей позиции, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» — четвертый, в копилке команды 53 балла.

В последнем туре ЦСКА встретится с «Ростовом», а «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов». Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Крылья Советов Андрей Канчельскис
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