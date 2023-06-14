Камоцци: «Верю ли в чемпионство «Спартака»? Я надеюсь на это»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил перспективы «красно-белых» в следующем сезоне.

Камоцци выразил надежду на то, что «Спартак» сумеет стать победителем следующего розыгрыша чемпионата России.

«Верю ли в чемпионство «Спартака»? Я надеюсь на это. Но это будет сложно. Давайте посмотрим сперва на итоги трансферного окна», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 16 очков. В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году.