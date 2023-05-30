Карпин обратился к попавшему в реанимацию Гаврилову

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин обратился к Юрию Гаврилову. Во вторник днём стало известно, что 70-летний экс-спартаковец попал в реанимацию, его госпитализация связана с инсультом.
«Как и многие, узнал про госпитализацию Юрия Гаврилова из новостей. Желаю скорейшего выздоровления, Юрий Васильевич!», - цитирует Карпина «Матч ТВ».
Напомним, ранее на произошедшее с Гавриловым отреагировали в московском «Спартаке». Он защищал цвета «красно-белых» в советские годы на протяжении восьми лет – с 1977 по 1985 год. Выступал ветеран клуба на позиции полузащитника.
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