Карпин обратился к попавшему в реанимацию Гаврилову

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин обратился к Юрию Гаврилову. Во вторник днём стало известно, что 70-летний экс-спартаковец попал в реанимацию, его госпитализация связана с инсультом.

«Как и многие, узнал про госпитализацию Юрия Гаврилова из новостей. Желаю скорейшего выздоровления, Юрий Васильевич!», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, ранее на произошедшее с Гавриловым отреагировали в московском «Спартаке». Он защищал цвета «красно-белых» в советские годы на протяжении восьми лет – с 1977 по 1985 год. Выступал ветеран клуба на позиции полузащитника.

Бывший футболист «Спартака» Гаврилов находится в реанимации