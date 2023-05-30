В «Спартаке» отреагировали на попадание Гаврилова в реанимацию

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов оказался в реанимации. Комментарий на этот счёт сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дали в пресс-службе московского клуба.

«Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», - сообщили в клубе.

Юрию Гаврилову 70 лет. За «Спартак» он выступал в 1977-1985 годах. Гаврилов играл на позиции полузащитника.

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.