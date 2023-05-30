Бывший футболист «Спартака» Гаврилов находится в реанимации

Бывший футболист Юрий Гаврилов, который прославился игрой в «Спартаке», «Локомотиве» и «Динамо», был отправлен в реанимационное отделение.

Эта информация была подтверждена председателем Союза футбольных ветеранов России, Александром Мирзояном, который подчеркнул, что Гаврилова госпитализировали из-за ухудшения его состояния здоровья.

«Детали говорить не буду, дайте ему восстановиться. Потом, если он захочет, сам расскажет», — заявил Мирзоян в интервью изданию «РБ Спорт».

Недавно Гаврилов отметил юбилей. 3 мая бывшему футболисту исполнилось 70 лет.