Хаджи: «Спартак» больше заслужил серебро, чем ЦСКА»

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что «красно-белые» больше достойны завоевать серебряные медали чемпионата России, чем ЦСКА, так как ранее они обыграли «армейцев» в очной встрече.

При этом эксперт отметил, что ЦСКА гораздо стабильнее выступает против команд, уступающих им в классе.

«По идее, если «Спартак» победил ЦСКА в дерби, то больше заслужил серебро. Однако ЦСКА обыгрывают, а команде, которая может вылететь, забить не получается. Вот в чём проблема», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

За один тур до конца сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, опережая третий «Спартак» на одно очко. Завтра, 3 июня, «армейцы» встретятся с «Ростовом», а «красно-белые» померятся силами с «Крыльями Советов». Обе игры начнутся в 17:00 по московскому времени.