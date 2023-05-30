Дуарте высказался о выступлениях за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте высказался о первых четырёх месяцах, проведенных в столчином клубе.

Парагваец отметил, что поначалу ему было непросто, ведь в России всё по-другому.

«Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на сто процентов освоился и понимаю все требования. Да и указания партнеров на поле тоже стал понимать», - приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды «красно-белых» в зимнее трансферное окно, заключив контаркт до 30 июня 2027 года.

Дуарте принял участие в восьми играх, но не смог отметиться результативными действиями.