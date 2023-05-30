«Соболев подвёл «Спартак» — Белоголовцев

Известный актёр и поклонник «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о поступке нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче с ЦСКА. Напомним, форвард столичного клуба получил четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест.

«Конечно, Соболев сейчас подвел команду, поступил отвратительно. Ему нет никакого оправдания. Не знаю, как он дальше будет в «Спартаке». Он должен извиниться перед всеми громогласно», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Соболев забил 15 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах.