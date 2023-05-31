Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему неинтересна борьба за второе место в РПЛ.

«Мне бы хотелось, чтобы московское «Динамо» стало вторым. Я болею за них, но, к сожалению, уже не будет этого в текущем сезоне. Всё остальное мне абсолютно неинтересно, кто станет вторым ЦСКА, «Ростов» или «Спартак». Кто выиграет, тот и выиграет. Честно говоря, мне безразлично», — сказал Колосков.

Перед заключительным 30-м туром сезона ЦСКА идёт на втором месте с 55 очками, вторым идёт «Спартак», отставая на одно очко, тройку замыкает «Ростов» с 53 очками.

В 30-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов», а «Спартак» сыграет против «Нижнего Новгорода». Все игры последнего тура пройдут 3 июня, начало – в 17:00 мск.