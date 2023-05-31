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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Мне абсолютно неинтересно, кто станет вторым в чемпионате России» эксклюзив

31 Мая 2023 • 14:30 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что ему неинтересна борьба за второе место в РПЛ.    

«Мне бы хотелось, чтобы московское «Динамо» стало вторым. Я болею за них, но, к сожалению, уже не будет этого в текущем сезоне. Всё остальное мне абсолютно неинтересно, кто станет вторым ЦСКА, «Ростов» или «Спартак». Кто выиграет, тот и выиграет. Честно говоря, мне безразлично», — сказал Колосков.

Перед заключительным 30-м туром сезона ЦСКА идёт на втором месте с 55 очками, вторым идёт «Спартак», отставая на одно очко, тройку замыкает «Ростов» с 53 очками.

В 30-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов», а «Спартак» сыграет против «Нижнего Новгорода». Все игры последнего тура пройдут 3 июня, начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ
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