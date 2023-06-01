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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали: что будет решаться в последнем туре РПЛ

01 Июня 2023 • 22:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Торпедо Москва
03.06 17:00

В субботу вечером пройдут матчи заключительного тура чемпионата России. По обыкновению все они стартуют в одно и то же время. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» заглянуло в турнирную таблицу и теперь рассказывает о главных интригах последнего игрового дня Премьер-лиги.

Равенство очков

Первым делом, как обычно, заглянем в регламент, чтобы узнать, как команды расставляются по местам при равенстве очков. В таком случае в РПЛ команды сначала сравниваются по результатам личных встреч (количество очков,  количество побед, разность голов, количество забитых голов). Дальше при необходимости в ход идёт общее количество побед. Следующие критерии – общая разность голов и количество забитых голов.

Битва за медали

Чемпион России был определён ещё в 26-м туре, когда пятый подряд титул оформил питерский «Зенит». Поскольку в еврокубках российские клубы не участвуют, то главная интрига на финише сезона заключается в том, кому достанутся бронзовые и, главное, серебряные медали. Претендентами являются ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Зенит29207273:2067
2ЦСКА29167652:2655
3Спартак29159560:3754
4Ростов29158647:4053

ЦСКА – «Ростов»

«Крылья Советов» - «Спартак»

ЦСКА сохранит за собой второе место, если обыграет «Ростов». При ничьей «армейцы» финишируют либо вторыми (если «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»), либо третьими (если «Спартак» победит в Самаре). Если ЦСКА проиграет, то у команды будет шанс только на бронзу. При этом для финиша на третьей позиции команде Владимира Федотова нужно будет поражение «Спартака» от «Крыльев». Ничьей «красно-белых» в таком случае «армейцам» не хватит – если московские гранды наберут по 55 очков, то «Спартак» будет выше ЦСКА по личным встречам (2:2, 1:2).

«Спартак» займёт второе место, если победит, а ЦСКА – нет. При ничьей в Самаре команда Гильермо Абаскаля точно финиширует на третьей позиции. Если «Спартак» проиграет «Крыльям», то для сохранения третьего места «красно-белым» будет нужно поражение «Ростова». Именно поражение, ведь при равенстве очков «Ростов» будет выше «Спартака» по личным встречам (4:2, 1:1).

«Ростов» точно будет в числе медалистов (второе или третье место) при победе над ЦСКА. Если при этом «Спартак» не выиграет у «Крыльев Советов», то ростовчане будут вторыми. При ничьей с ЦСКА у команды Валерия Карпина есть шансы занять третье место. Для этого «Спартак» должен проиграть в Самаре.

Битва за место в РПЛ

«Химки» и «Торпедо» вылетают в Первую лигу. А вот какие две команды примут участие в стыковых матчах, пока непонятно. «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН» в последнем туре разыграют оставшийся гарантированный билет в РПЛ на следующий сезон, то есть 12-е итоговое место.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
12Факел296121136:4730
13 стыкиКрылья Советов29781431:4529
14 стыкиПари НН29761631:5027
15 вылетХимки29461925:6518
16 вылетТорпедо29342221:5813

«Зенит» - «Факел»

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«Крылья Советов» - «Спартак»

«Пари НН» - «Химки»

Для начала рассмотрим расклад, при котором «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН» наберут по 30 очков. В таком случае команды распределятся по местам в таблице так:

12 место – «Факел» (7 очков в очных играх);

13 место – «Пари НН» (6 очков в очных играх);

14 место – «Крылья Советов» (4 очка в очных играх).

Если по 30 очков наберут только «Факел» и «Крылья Советов», то воронежцы будут выше (4 очка в очных встречах).

Если по 30 очков наберут только «Факел» и «Пари НН», то нижегородцы будут выше (победа 3:1, поражение 0:1 в очных встречах).

Если по 30 очков наберут только «Крылья Советов» и «Пари НН», и они будут спорить, кто займёт 13 место, а кто 14 место (обе команды выйдут в стыки, но финиш выше позволяет получить потенциально более приемлемого соперника), то нижегородцы будут выше. В очных матчах у них паритет, поэтому команды будут сравниваться по общему количеству побед. У «Пари НН» при таком раскладе будет 8 побед, а у «Крыльев» - 7.  

Как видим, «Пари НН» избежит стыковых игр только в одном случае – если команда обыграет «Химки», а «Факел» и «Крылья Советов» свои матчи проиграют.

«Крыльям Советов» для финиша на 12-й позиции нужна победа над «Спартаком», а также невыигрыш «Факела» в гостях у «Зенита».

«Факел», понятное дело, сохранит 12-е место при победе над «Зенитом». При своей ничьей воронежцам будет нужно, чтобы «Крылья Советов» не обыграли «Спартак». Если «Факел» проиграет, то его устроят поражения обоих конкурентов, а также расклады, при которых по 30 очков наберут либо три команды (то есть ничья «Крыльев», победа «Пари НН»), либо только воронежцы и самарцы (то есть ничья «Крыльев», невыигрыш «Пари НН»).  

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Александр Тихий

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