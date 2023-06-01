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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов оценил выступление «Спартака» в этом сезоне

01 Июня 2023 • 13:44 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступление столичного клуба в нынешнем сезоне.

Бушманов отметил, что при попадании «красно-белых» в тройку призёров, можно считать сезон хорошим, так как у них была довольно симпатичная игра, особенно в первой части сезона.

«Есть определенные перспективы у нынешнего «Спартака». Команда молодая, растущая, способная еще добавить», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что за тур до конца чемпионата «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на один балл.

В последнем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Крыльев Советов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов
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