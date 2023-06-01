Бушманов оценил выступление «Спартака» в этом сезоне

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов оценил выступление столичного клуба в нынешнем сезоне.

Бушманов отметил, что при попадании «красно-белых» в тройку призёров, можно считать сезон хорошим, так как у них была довольно симпатичная игра, особенно в первой части сезона.

«Есть определенные перспективы у нынешнего «Спартака». Команда молодая, растущая, способная еще добавить», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, что за тур до конца чемпионата «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на один балл.

В последнем матче подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Крыльев Советов».