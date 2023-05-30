«Пари НН» интересуется защитником «Спартака» Рыбусом

«Пари НН» заинтересован в услугах польского защитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса.

По данным «Чемпионата», хочет усилить свои фланги к следующему сезону. Также в число кандидатов входят защитники московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и «Ростова» Кирилл Боженов, который вторую часть этого сезона проводил в аренде в махачкалинском «Динамо». Однако многое будет зависеть от того, сохранит ли «Пари НН» прописку в РПЛ на следующий сезон.

«Пари НН» за тур до конца чемпионата находится в зоне стыковых игр, находясь на 14-й позиции.

Отставание от спасительной зоны составляет два очка.