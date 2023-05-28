Президент «Ростова» сообщил, что Глебов продлил контракт на пять лет

Президент «Ростова» Арташес Аратюнянц высказался по поводу состава команды с берегов Дона на следующий сезон.

Спортивный деятель отметил, что у всех игроков есть длительные контракты с клубом.

«Глебов неделю или две назад подписал пятилетний контракт», - заявил Аратюнянц в разговоре с «Матч ТВ».

Срок прежнего контаркта 23-летнего футболиста с «Ростовом» был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Данила Глебова лично заинтересован главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.