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Президент «Ростова» сообщил, что Глебов продлил контракт на пять лет

28 Мая 2023 • 23:40 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Президент «Ростова» Арташес Аратюнянц высказался по поводу состава команды с берегов Дона на следующий сезон.

Спортивный деятель отметил, что у всех игроков есть длительные контракты с клубом.

«Глебов неделю или две назад подписал пятилетний контракт», - заявил Аратюнянц в разговоре с «Матч ТВ».

Срок прежнего контаркта 23-летнего футболиста с «Ростовом» был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах Данила Глебова лично заинтересован главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Арташес Арутюнянц Данил Глебов
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