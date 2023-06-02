Романцев: Соболев предан «Спартаку»

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался о поступке нападающего «красно-белых» Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1). Напомним, за неприличный жест форвард столичной команды был дисквалифицирован на четыре игры.

«Я очень хорошо отношусь к Александру. И уверен, что он уже тысячу раз пожалел о случившемся. Конечно, история неприятная и заслуживающая наказания, которое, уверен, принято им с пониманием», — заявил Романцев «Спорт-Экспрессу».

Специалист отметил, что Соболев давно доказал свою преданность «Спартаку», поэтому хочется ему пожелать побольше побед и голов в составе «красно-белых».

В текущем сезоне Соболев забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 32 матчах с учетом всех турниров.