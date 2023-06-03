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«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

03 Июня 2023 • 16:30 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:0
Спартак Москва
1 2.70 X 3.70 2 2.60
1-й тайм

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Спартак».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Крылья Советов0:0Спартак Москва
Фролов ЕвгенийБейл ГленнГапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийРассказов НиколайКостанца ФернандоБабкин СергейЕжов РоманГарре БенжаминШитов Владислав
Запасные: Хлусов НикитаЗагородников АртурИванисеня ДмитрийОвсянников БогданВитюгов МаксимЧиркович АлександарЗуев АлександрЦыпченко ДмитрийЗотов ГеоргийВеселов Даниил
Максименко АлександрДенисов ДаниилЛитвинов РусланЧернов НикитаХлусевич ДаниилЗобнин РоманПруцев ДанилМартинс КристоферЗиньковский АнтонПромес КвинсиИгнатов Михаил
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаТавареш ТомашМаслов ПавелШитов АнтонКлассен ЛеонМелёшин ПавелМозес ВикторНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейДжикия Георгий
03 июня. Стадион "Солидарность Арена".
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Спартак Москва Крылья Советов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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8891SM
03 Июня 2023 в 16:58
вперед Самара
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