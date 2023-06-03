«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва
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Протокол игры
Фролов Евгений•Бейл Гленн•Гапонов Илья•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Рассказов Николай•Костанца Фернандо•Бабкин Сергей•Ежов Роман•Гарре Бенжамин•Шитов Владислав
Максименко Александр•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Чернов Никита•Хлусевич Даниил•Зобнин Роман•Пруцев Данил•Мартинс Кристофер•Зиньковский Антон•Промес Квинси•Игнатов Михаил
03 июня. Стадион "Солидарность Арена".
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