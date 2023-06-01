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Пономарёв: «Крылья» никак не вылетят, даже если они попадут в стыки, то победят там» эксклюзив

01 Июня 2023 • 00:01 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.60 X 3.50 2 2.60
03.06 17:00

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с турнирным положением «Крыльев Советов».

«Я думаю, что они не покинут РПЛ. В крайнем случае - стыковые матчи. Ничего страшного в этом нет. Команда у «Крыльев» приличная. Они играют в настоящий футбол. У них есть желание. Играют не в тягомотину, а футбол. Они оказывают борьбу, поэтому зрители любят их. Так что я думаю, что «Крылья» никак не вылетят. Даже если они попадут в стыки, то победят там», - сказал Пономарёв.

«Крылья Советов» идут в зоне стыковых матчей и проигрывают очко «Факелу». В последнем туре самарцы примут дома «Спартак». Команда из Воронежа сыграет на выезде против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владимир Пономарёв
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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