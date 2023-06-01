Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с турнирным положением «Крыльев Советов».

«Я думаю, что они не покинут РПЛ. В крайнем случае - стыковые матчи. Ничего страшного в этом нет. Команда у «Крыльев» приличная. Они играют в настоящий футбол. У них есть желание. Играют не в тягомотину, а футбол. Они оказывают борьбу, поэтому зрители любят их. Так что я думаю, что «Крылья» никак не вылетят. Даже если они попадут в стыки, то победят там», - сказал Пономарёв.

«Крылья Советов» идут в зоне стыковых матчей и проигрывают очко «Факелу». В последнем туре самарцы примут дома «Спартак». Команда из Воронежа сыграет на выезде против «Зенита».