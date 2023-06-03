«Динамо» отказалось от возвращения Евгеньева

«Динамо» строит планы на летнюю трансферную кампанию. Появлялась информация о том, что «бело-голубые» хотели бы вернуть в свои ряды защитника Романа Евгеньева, который прошлым летом перебрался в «Крылья Советов». Впрочем, «динамовцы» от кандидатуры Евгеньева отказались. Об этом пишет телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В сезоне 2022/2023 Евгеньев провёл за «Крылья Советов» 37 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол.

В субботу в последнем туре Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Спартака». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.