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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Соболев ведёт себя как ребёнок»

10 Июня 2023 • 12:50 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нападающем «красно-белых» Александре Соболеве.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) Соболев был удалён с поля за неприличный жест, показанный им в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши. Впоследствии нападающий был дисквалифицирован на четыре матча.

По мнению Рианчо, 26-летний форвард не является лидером «красно-белых», так как регулярно подводит свою команду.

«Он сильный нападающий, но не лидер. Из-за своего характера Соболев часто подставлял «красно-белых». Александр ведёт себя как ребёнок — это мешает ему стать топ-форвардом», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Александр Соболев
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