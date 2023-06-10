Рианчо: «Соболев ведёт себя как ребёнок»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нападающем «красно-белых» Александре Соболеве.

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) Соболев был удалён с поля за неприличный жест, показанный им в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши. Впоследствии нападающий был дисквалифицирован на четыре матча.

По мнению Рианчо, 26-летний форвард не является лидером «красно-белых», так как регулярно подводит свою команду.

«Он сильный нападающий, но не лидер. Из-за своего характера Соболев часто подставлял «красно-белых». Александр ведёт себя как ребёнок — это мешает ему стать топ-форвардом», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.