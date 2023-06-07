Генеральный директор «Спартака» рассказал о планах на следующий сезон РПЛ

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях и задачах «красно-белых» на следующий сезон.

«Цели у нас не меняются — это самые высокие места. Желательно, золото. А задача — консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей», — заявил функционер «красно-белых», чьи слова приводит издание Sport24. Мележиков также отметил, что между целями и задачи клуба есть серьёзная разница.

Напомним, что «Спартак» занял третье место по итогам прошедшего розыгрыша Премьер-лиги, набрав 54 очка. В рамках Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля вылетели после поражения от тольяттинского «Акрона».