Мостовой: «Второе или третье место - для «Спартака» ничего не меняется»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой не считает честолюбивой борьбу за серебро для «красно-белых» - по его мнению, не столь и важно, займет ли клуб второе или третье место в чемпионате, в силу того, что составить конкуренцию питерскому «Зениту» все равно не удалось.

- Займут второе место, третье — что от этого поменяется? Ничего. Еврокубков у нас нет. Медаль дадут? Ну, не знаю. Нам в Советском Союзе только золотые медали, а за второе и третье места — ничего, - поделился Мостовой в интервью Газета.Ru.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.