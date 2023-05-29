Умяров отреагировал на информацию о рецидиве травмы

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о рецидиве его травмы.

«Если честно, мое окружение в шоке от этой новости. Не переживайте, все хорошо. Никакого рецидива нет», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

После 29 туров московский «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 54 набранных очка.

В заключительном туре РПЛ «красно-белые» сыграют против «Крыльев Советов», встреча пройдет 3 июня в 17:00 по мск.