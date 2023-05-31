Игорь Егоров выступил против того, чтобы выдавать Промеса Нидерландам

Экс-рефери ФИФА Игорь Егоров высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения игроку в контрабанде наркотиков.

«Я против того, чтобы кого-то выдавать Нидерландам. Удивляет ли меня отсутствие реакции «Спартака»? Нет. Пока Промес не преступник. Он подозреваемый. Против него выдвинуто обвинение, но не вынесен приговор», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 25 голов и стал автором 10 результативных передач. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до середины 2024 года.