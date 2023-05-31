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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игорь Егоров выступил против того, чтобы выдавать Промеса Нидерландам

31 Мая 2023 • 14:13 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Экс-рефери ФИФА Игорь Егоров высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Ранее стало известно, что прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения игроку в контрабанде наркотиков.

«Я против того, чтобы кого-то выдавать Нидерландам. Удивляет ли меня отсутствие реакции «Спартака»? Нет. Пока Промес не преступник. Он подозреваемый. Против него выдвинуто обвинение, но не вынесен приговор», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 25 голов и стал автором 10 результативных передач. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Егоров Квинси Промес
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Комментарии (1)
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kostet
31 Мая 2023 в 15:19
Из за таких Егоровых и нет уважения к РПЛ в мире. Дани Алвес сидит по ПОДОЗРЕНИЮ в изнасиловании. Сам пришел в суд и ждет решения в тюрьме. Пусть Промес сьездит домой, только он ссыкло,как и укрывающий его недоклуб.
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