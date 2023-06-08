Шикунов: «Двоякое впечатление от работы Абаскаля»

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался о работе Гильермо Абаскаля в Москве.

«Двоякое впечатление от работы Абаскаля. Осенью всё было хорошо, а весну он полностью завалил. Весной случился провал у Абаскаля, все это понимают. Пока нет ничего хорошего в работе испанского специалиста», — заявил экс-функционер «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, после удачной первой части сезона и качественного зимнего сбора испанец создал надежду на то, что «Спартак» навяжет борьбу «Зениту» за чемпионский титул.

Напомним, что «Спартак» завершил первый сезон под руководством Гильермо Абаскаля на третьем месте, набрав 54 очка по итогам чемпионата.