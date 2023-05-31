Андрес Дуарте, бывший защитник сборной Парагвая и отец игрока «Спартака» Алексиса Дуарте, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем футболиста в московском клубе.

«У Алексиса нет мыслей покидать «Спартак», да, он сейчас не так много играет, но с каждым днём он лучше взаимодействует с партнёрами. Адаптируется в команде, понимает, что от него нужно. Его ценят в команде, это важно. Ему очень нравится Россия и её очень конкурентный чемпионат», — сказал Андрес Дуарте.

Напомним, Дуарте перешёл в «Спартак» минувшей зимой из парагвайского клуба «Серро Портеньо». За «красно-белых» 23-летний защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «красно-белые» проведут 3 июня против «Крыльев Советов». Начало — в 17:00 по московскому времени.