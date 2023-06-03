Канчельскис: Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями о борьбе за второе место по итогам сезона Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России считает, что ЦСКА завоюет серебряные медали, столичный клуб точно не уступит на своём поле «Ростову», а «Спартак» может уступить «Крыльям Советов», которые будут очень мотивированы, так как самарский клуб будет бороться за выход из зоны стыковых матчей.

«А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью. Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».