Зиньковский: У «Спартака» ещё есть шансы на серебро

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о шансах команды занять второе место по итогам сезона в РПЛ.

«Серебро еще не уходит. Конечно, после ничьей ЦСКА все зависело только от нас. Но у них впереди тяжелая игра с «Ростовом». Посмотрим», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

За один тур до окончания сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. Отставание «красно-белых» от идущего на второй строчке ЦСКА составляет один зачетный балл.

В последнем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля встретится с «Крыльями Советов», а ЦСКА сойдется в поединке с «Ростовом».