Журналистка из Португалии Рита Педросо проанализировала вызов защитника «Спартака» Томаша Тавареша в молодежную сборную Португалии на Чемпионат Европы.

«Томаш представлял Португалию на детских и юношеских турнирах, но, честно говоря, приглашение от главного тренера команды Руя Жорже стало неожиданностью. В этом сезоне Томаш не на слуху, и о том, как он играет в России, пишут мало. Знаю, что он игрок основы «Спартака», но не более. В то же время серьёзно прибавили некоторые молодые правые защитники – например, Педру Малейру из «Боавишты» или Тьягу Сантуш из «Эшториала». Сантуш уже интересен «Бенфике». Получается, что эти футболисты больше на виду, а о Тавареше позабыли. Неожиданно, что он попал в заявку на турнир, и не думаю, что он рассматривается, как игрок основы, хотя и не исключаю, что в России он мог получить международный опыт, которого меньше у его конкурентов», – заявила Рита Педросо в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».