Бушманов: «Нас ждёт непредсказуемая борьба за серебро РПЛ»

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос о том, кто по итогам сезона станет вторым в РПЛ.

«После ничьей ЦСКА с «Краснодаром» казалось, что все в руках «Спартака», но сегодня «красно-белые» ответили тем же. Интрига продолжается. Нас ждет непредсказуемая борьба, будет интересно», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, в 29-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), а «Спартак» не смог одолеть «Пари НН» (0:0). На данный момент «армейцы» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Красно-белые» располагаются на одну строчку ниже, отставая от ЦСКА на один балл.