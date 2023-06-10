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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела рассказал о причинах плохого отношения к «Спартаку»

10 Июня 2023 • 14:35 Комментировать
Крылья Советов
1:0
Спартак Москва
окончен

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему он не любит столичный «Спартак».

«Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что «Спартак» — наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и всё», — заявил чешский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Петржела также отметил, что много говорит о «красно-белых» лишь потому, что его об этом часто спрашивают, также выразив мнение, что большинство поклонников футбола в России поддерживают его бывший коллектив.

Напомним, что по итогам прошедшей кампании Российской премьер-лиги «Зенит» занял первое место, выиграв пятое чемпионство подряд. «Спартак» замкнул тройку лидеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Властимил Петржела
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