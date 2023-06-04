Маслов: «Не обсуждали в команде нереализованный пенальти Промеса»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился комментарием о незабитом пенальти нападающим Квинси Промесом в ворота «Крыльев Советов» в 30-м туре РПЛ. Напомним, встреча завершилась победой самарской команды со счетом 1:0.

«Никак не обсуждали в команде нереализованный пенальти Промеса. Сейчас наши мысли абсолютно не об этом. Да, человек не забил, но мы все люди — все ошибаемся», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, завоевав бронзовые медали. Новый розыгрыш РПЛ стартует 23 июля.