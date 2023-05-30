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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис предположил, что Промеса могут арестовать

30 Мая 2023 • 22:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Экс-футболист национальной команды России Андрей Канчельскис поделился своим мнением по поводу обвинений в незаконном ввозе наркотиков, выдвинутых в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Канчельскис выразил предположение, что если Промес приедет в Нидерланды, его могут арестовать.

«Ситуация неординарная – 1370 кг. Если это правда и грозит срок, то сложно сказать, что он будет делать», – сказал Канчельскис в интервью Metaratings.

Экс-футболист подчеркнул, что решение суда еще не принято, а у Промеса есть презумпция невиновности. 

По решению прокуратуры Нидерландов, футболисту предъявлено обвинение в причастности к ввозу двух партий кокаина (720 и 650 кг) в январе 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Квинси Промес
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