Джикия: Сегодня позвоню Жиго, давно с ним не общались

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что планирует позвонить экс-игроку команды Самуэлю Жиго.

«Скучаю ли по спартаковскому «ауф»? Хочу сегодня чуть позже позвонить Жиго. Что-то мы с ним давно не общались. Хочется с ним поговорить, узнать, как и что у него. Думаю, через пару часиков ему точно наберу», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, 29-летний француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. За это время он принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. На данный момент Жиго защищает цвета «Марселя».

