Осинькин высказался о своём будущем в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в самарском клубе.

«Буду ли я в следующем сезоне в «Крыльях»? Конечно! Я пока здесь. Вчера такого начитался, что даже не знаю. Давайте на земле стоять», - заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что 57-летний специалист может возглавить казанский «Рубин», который вернулся в Российскую премьер-лигу.

Контракт Осинькина с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что после победы над «Спартаком» (1:0) самарский клуб сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.