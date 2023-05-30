Агент Фюллькруга высказался о возможном переходе нападающего в «Спартак»

Агент Гюнтер Нойхаус, представляющий интересы форварда «Вердера» Никласа Фюллькруга, ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в «Спартак».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «красно-белые» хотят подписать футболиста в атаку с именем и готовы выделить на эту сделку до 20 миллионов евро.

«Никлас ни за что не поедет в «Спартак», — приводит слова Нойхауса портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний форвард забил 16 мячей и стал автором 6 результативных передач в 30 матчах с учетом всех турниров. Контракт Фюллькруга с «Вердером» рассчитан до 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 13 миллионов евро.