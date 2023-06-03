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Адвокат Добровинский: «Директор «Спартака» должен сказать Промесу: «Если не забьешь, тебя вышлют из России»

03 Июня 2023 • 13:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 2 ч. 49 мин.

Известный российский адвокат Александр Добровинский рассказал, как руководство московского «Спартака» должно мотивировать нидерландского нападающего Квинси Промеса перед последним матчем РПЛ.

«Чтобы увеличить шансы «Спартака» перед важнейшим заключительным матчем чемпионата, спортивный директор клуба должен подойти к Квинси Промесу и сказать, что если он не забьет, то его вышлют из страны», - приводит слова Добровинского Sport24.

В последнем туре «красно-белые» на выезде сыграют против «Крыльев Советов». Игра состоится сегодня, 3 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Добровинский Квинси Промес
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