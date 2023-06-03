«Крылья Советов» покидают зону стыков после эффектного гола Гарре в ворота «Спартака»

В 30-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» принимают «Спартак». «Красно-белые» потеряли мотивацию отдавать все силы для победы в Самаре, так как выше третьего места все равно не смогут подняться, ведь ЦСКА громит «Ростов». В то же время хозяевам жизненно важно побеждать, чтобы избежать стыковых матчей. В начале второго тайма Бенхамин Гарре выдал шедевральный проход сквозь оборону противника и вколотил мяч в дальнюю девятку. Счет стал 1:0 в пользу самарцев.

На эту минуту «Крылья Советов» выходят на спасительное 12-е место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.